НОВОСТИ | Общество







13.02.2018 17:10 «Ростелеком» и Центр доменов .RU\.РФ запустили новый игровой модуль, посвященный теме фишинга Вести-Тула





| фото |



Неделя является официальной российской частью всемирных мероприятий, приуроченных к Международному Дню безопасного интернета (Safer Internet Day) — дате, обращающей внимание специалистов и пользователей сети на проблему «цифровой» безопасности. День безопасного интернета, который в этом году выпал на 6 февраля, был учрежден в 2004 году Европейским Советом, однако с тех пор он шагнул далеко за пределы Старого Света и отмечается в 130 странах мира, в том числе и в России.



Специально к этому событию ПАО «Ростелеком» совместно с Координационным центром доменов .RU\.РФ запустили новый игровой модуль в образовательном проекте «Изучи интернет – управляй им» (раздел «Знания»), посвященный теме фишинга. По традиции, игра разделена на 5 турниров, в каждом из которых предстоит изучить различные аспекты проблемы. Авторами сценария стали специалисты «Лаборатории Касперского».



Так, в первом туре игрок узнает, что фишинг - это преступная тактика, которая используется кибермошенниками с целью обогащения, за счет кражи персональных данных жертвы методами социальной инженерии (уловки и технические приёмы, использующие человеческие слабости). Во втором туре пользователь научится отличать настоящий сайт от поддельного, в третьем узнает, как не попасться на удочку опытного «интернет-рыбака», и т.д.



Кстати, закрепить тему интернет-безопасности помогут еще два игровых модуля в разделе «Знания»: «Защита личной информации» и «Конфиденциальность в интернете».



«Изучи интернет – управляй им» - это образовательный проект для школьников, который реализуется с 2012 года Координационным центром доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» с целью повышения цифровой грамотности и качества использования информационных технологий начинающими пользователями интернета. Основа проекта – образовательный портал игра-интернет.рф, где в форме игр подаются разные аспекты интернет-технологий. «Изучи интернет…» также доступен в форме мобильного приложения и викторины. Ежегодно в рамках проекта проходит онлайн-чемпионат, участниками которого становятся тысячи школьников со всей страны.



Сегодня участниками проекта являются порядка 100 тысяч детей и педагогов со всей страны.



С 30 января по 6 февраля по всей стране прошли мероприятия Недели безопасного Рунета 2018 - главного российского события, посвященного проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий.Неделя является официальной российской частью всемирных мероприятий, приуроченных к Международному Дню безопасного интернета (Safer Internet Day) — дате, обращающей внимание специалистов и пользователей сети на проблему «цифровой» безопасности. День безопасного интернета, который в этом году выпал на 6 февраля, был учрежден в 2004 году Европейским Советом, однако с тех пор он шагнул далеко за пределы Старого Света и отмечается в 130 странах мира, в том числе и в России.Специально к этому событию ПАО «Ростелеком» совместно с Координационным центром доменов .RU\.РФ запустили новый игровой модуль в образовательном проекте «Изучи интернет – управляй им» (раздел «Знания»), посвященный теме фишинга. По традиции, игра разделена на 5 турниров, в каждом из которых предстоит изучить различные аспекты проблемы. Авторами сценария стали специалисты «Лаборатории Касперского».Так, в первом туре игрок узнает, что фишинг - это преступная тактика, которая используется кибермошенниками с целью обогащения, за счет кражи персональных данных жертвы методами социальной инженерии (уловки и технические приёмы, использующие человеческие слабости). Во втором туре пользователь научится отличать настоящий сайт от поддельного, в третьем узнает, как не попасться на удочку опытного «интернет-рыбака», и т.д.Кстати, закрепить тему интернет-безопасности помогут еще два игровых модуля в разделе «Знания»: «Защита личной информации» и «Конфиденциальность в интернете».«Изучи интернет – управляй им» - это образовательный проект для школьников, который реализуется с 2012 года Координационным центром доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» с целью повышения цифровой грамотности и качества использования информационных технологий начинающими пользователями интернета. Основа проекта – образовательный портал игра-интернет.рф, где в форме игр подаются разные аспекты интернет-технологий. «Изучи интернет…» также доступен в форме мобильного приложения и викторины. Ежегодно в рамках проекта проходит онлайн-чемпионат, участниками которого становятся тысячи школьников со всей страны.Сегодня участниками проекта являются порядка 100 тысяч детей и педагогов со всей страны.

Читать @gtrktula

















