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13.02.2018 13:39 Александр Майоров: все мы раскладываем пасьянс своей судьбы Елена Панова





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«Хиповал, да. Вот такие волосы были длинные, антураж, милицию раздражала. Джинсы носил», - вспоминает заслуженный художник России, член-корреспондент Российской Академии художеств, профессор Александр Майоров.



Это сейчас его работы хранятся в частных коллекциях по всему миру. Входят в собрания музеев и галерей России, Испании и Болгарии. Оттепель для Майорова, как и других художников постмодернизма, началась в 1990-ые. Его любимая тема – мир нереальный, символический. Картины Майорова не раскроются с первого взгляда. Их надо рассматривать и размышлять.



Цикл «Пасьянс накануне 17-ого» - это отражение истории страны и его собственной семьи. «Все мы раскладываем пасьянс нашей судьбы, и кто-то раскладывает наш. Первые годы революции – страшное, трагическое время. Трагедия коснулась напрямую моей семьи. – Говорит Александр Майоров. - Я здесь обращаюсь к образам Анны Ахматовой. В композиции работ включены стихи Гумилева, Блока, Северянина, Вертинского и других поэтов Серебряного века».



Сейчас у художника в работе цикл о Венеции. И в нем тоже история переплетается с современностью. Получается, полное погружение в мир ушедший, но без которого не было бы настоящего.





«Это своеобразный отчет за 40 лет моей жизни», - говорит художники Александр Майоров, показывая объемный том. Первая работа в этом альбоме датирована 1978 годом. Тогда же состоялась персональная выставка еще студента Александра Майорова. Экспозицию открыли в политехническом институте. Творческая манера художника настолько не сочеталась с принятыми в советском обществе взглядами на искусство, что ни о какой другой площадке мечтать не приходилось.«Хиповал, да. Вот такие волосы были длинные, антураж, милицию раздражала. Джинсы носил», - вспоминает заслуженный художник России, член-корреспондент Российской Академии художеств, профессор Александр Майоров.Это сейчас его работы хранятся в частных коллекциях по всему миру. Входят в собрания музеев и галерей России, Испании и Болгарии. Оттепель для Майорова, как и других художников постмодернизма, началась в 1990-ые. Его любимая тема – мир нереальный, символический. Картины Майорова не раскроются с первого взгляда. Их надо рассматривать и размышлять.Цикл «Пасьянс накануне 17-ого» - это отражение истории страны и его собственной семьи. «Все мы раскладываем пасьянс нашей судьбы, и кто-то раскладывает наш. Первые годы революции – страшное, трагическое время. Трагедия коснулась напрямую моей семьи. – Говорит Александр Майоров. - Я здесь обращаюсь к образам Анны Ахматовой. В композиции работ включены стихи Гумилева, Блока, Северянина, Вертинского и других поэтов Серебряного века».Сейчас у художника в работе цикл о Венеции. И в нем тоже история переплетается с современностью. Получается, полное погружение в мир ушедший, но без которого не было бы настоящего.











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