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13.02.2018 13:21 Охотхозяйство в Дубенском районе поддерживает популяцию оленей Полина Ермолаева





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И это только непосвященным людям кажется, что основная цель подобных угодий отстрел животных. Но при непосредственном знакомстве с каждодневной работой егерей, становится понятно, что мастера с ружьем тут появляются нечасто, а остальное время занято поддержанием популяции этого грациозного жителя леса.



Территория 3 на 5 километров огорожена забором. Сюда не проникнуть коварному волку, только лисам. Но они, по словам специалистов, не страшны даже молодым оленятам. Люди тоже опасные хищники, но стадо знает, что от человека приходит и помощь. Потому, нам удалось запечатлеть процесс кормления буквально в 15 метрах от объектива видеокамеры.



Кормушки пополняются пищей через день-два. В сильные морозы ежедневно. В дикой природе следы оленьих перекусов обычно видны на молодой поросли - кора деревьев их излюбленное лакомство. В охотхозяйстве же для них специально засеивают по весне поля овса, и скашивают его, чуть только он начинается колоситься.



Сегодня «оленье царство» раскрылось нам в полной своей красе, поэтому покидали мы его с единственным сожалением о том, что все-таки это чертоги охотничьего хозяйства.



Вид сверху обескураживает - «муравьиными тропками» разбегаются, заслышав жужжание дрона, оленьи стада. В охотхозяйстве «Березовское» сегодня 250 голов - маралов и пятнистых, каждый олененок на пересчет.И это только непосвященным людям кажется, что основная цель подобных угодий отстрел животных. Но при непосредственном знакомстве с каждодневной работой егерей, становится понятно, что мастера с ружьем тут появляются нечасто, а остальное время занято поддержанием популяции этого грациозного жителя леса.Территория 3 на 5 километров огорожена забором. Сюда не проникнуть коварному волку, только лисам. Но они, по словам специалистов, не страшны даже молодым оленятам. Люди тоже опасные хищники, но стадо знает, что от человека приходит и помощь. Потому, нам удалось запечатлеть процесс кормления буквально в 15 метрах от объектива видеокамеры.Кормушки пополняются пищей через день-два. В сильные морозы ежедневно. В дикой природе следы оленьих перекусов обычно видны на молодой поросли - кора деревьев их излюбленное лакомство. В охотхозяйстве же для них специально засеивают по весне поля овса, и скашивают его, чуть только он начинается колоситься.Сегодня «оленье царство» раскрылось нам в полной своей красе, поэтому покидали мы его с единственным сожалением о том, что все-таки это чертоги охотничьего хозяйства.













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