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НОВОСТИ | Общество



13.02.2018 13:04 В Туле наградили лучших изобретателей и ученых
Виталий Моторин



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День Российской науки - праздник, который отмечают в стране со времен Петра Великого, то есть без малого триста лет. Традиция награждать лучших инженеров в Тульском доме науки и техники, конечно же, куда как более молода, но имя каждого из тех, кого чествовали здесь уже точно останется в истории региональной промышленности. Умам от высоких технологий далеким суть работ собравшихся в зале постичь не просто. Благо большинство из ученых любезно соглашается ее предельно упростить общаясь с журналистами.

«Мы кабели, по сути, размазываем по стенкам». Так, например, о гибком печатном кабеле, говорит главный специалист лаборатории НПО «Сплав», где и разработали эту технологию. Сам Александр Мясников получил звание «Лучший изобретатель Тульской области». Свойства созданного под его руководством кабеля уникальны, он может использоваться даже за пределами нашей планеты. Всего наград сегодня удостоились четыре специалиста этого предприятия. Многое из того над чем работают сегодняшние лауреаты еще засекречено.

Другой лучший изобретатель - года главный конструктор «Туламашзавода» Евгений Макарьев приложил руку к созданию вооружения для кораблей, тяжелой техники, артиллеристских и зенитных установок. «Сстрелково-пушечное вооружение всегда актуально. Потому, что ближний бой всегда будет. Чем современнее вооружение тем больше вероятность что мы выйдем из боя победителями», - говорит Евгений Макарьев.

А новомосковские ученые могут похвастаться разработками в сфере наноматериалов. Их уникальные гидрофобные свойства результат работы всего коллектива Научного института РХТУ им Менделеева, но основной вклад и звание инженера года в области Химии у Елены Голубиной. По ее словам, «…их нанесение на какие либо материалы, позволяет предотвратить проникновение воды. Прежде всего, это защита материалов от коррозии, ну и возможность предотвращения порывов, например, алюминиевых проводов».

Специалисты КБП - вот уж кто всегда работал в режиме особой секретности. Сегодняшнее премия Константину Евтееву за разработки в сфере динамических рулевых приводов. Такие используются в создании управляемых ракет. Большего рассказывать не полагается. «Воздушно-динамические приводы доказали свою состоятельность, свою эффективность. Сейчас они уже применяются в летательных аппаратах иного, не свойственного КБП типа», - рассказывает начальник сектора АО «КБП» Константин Евтеев.

Те, благодаря кому тульские производства, а во многом и российская наука не стоят на месте получили более 50 различных наград.
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