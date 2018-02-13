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НОВОСТИ | Общество



13.02.2018 11:00 Алексинцы рассказали о том, что нужно улучшить в работе местной больницы
Мария Кузнецова



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План приема - 25 человек. Своего нефролога в Алексине нет. Поэтому Юлию Дельцову здесь очень ждали. У Татьяны Ерохиной одна почка. Пока справляется без гемодиализа, но волнуется за других. Аппарат для гемодиализа пока в планах. Кроме нефролога, в больницу приехало ещё восемь врачей для взрослых и детей.

«Некоторых специалистов у нас нет. Нет своего ревматолога, гематолога, нефролога. Эти специалисты очень востребованы. К ним большая запись», - рассказывает главный врач Алексинской районной больницы №1 Роман Блюмин.

Врачи консультируют, корректируют лечение, а если нужно - дают направление на госпитализацию. По мнению председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова, система медицинской помощи в районах развивается, но многое ещё надо сделать. «Мы должны отладить систему. Систему дорог, систему оповещения, систему законченного медицинского обслуживания. Впереди еще очень много работы», - говорит Сергей Хпритонов.

Как рассказал спикер областной Думы на встрече с врачами, строку «здравоохранение» в бюджете этого года не урезали ни на рубль. И в Алексине, и в других уголках области, ждут молодых специалистов. Деньги на зарплату и подъемные есть.

















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