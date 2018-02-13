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НОВОСТИ | Общество



13.02.2018 10:43 Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона
"Вести-Тула"



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В Туле из-за сосулек на крыше закрыли отделение почты, подвал новостройки затапливает из-за украденного насоса, в Щекинском районе перебои с водой. Большая часть обращений граждан, которые были рассмотрены на заседании правительства региона, так или иначе коснулись ЖКХ. К губернатору обратились руководители коммерческих предприятий поселка Иншинский. Летом здесь проходил ремонт коммуникаций, однако проблемы не решились, а стали очевидней – трубы теплоснабжения остались без изоляции.

По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «…проблема в том, что изолировать в том виде, в котором сейчас находятся трубы, нет технической возможности. Принято решение переложить их подземным способом. До конца февраля «Тулагорводоканал» поможет сделать бесплатный проект и до апреля – мая мы эту трубу переложим».

Смешно и грустно одновременно, но для жителей Щекинского района своеобразннным ЧП вот уже 30 лет считается дождь. Жители жаловались на лужу возле ДК, из-за разлива которой отменяют занятия, дело, кажется, сдвинулось с точки. Районные власти разрабатывают проект ливневой канализации, которая решит проблему. Правда, пока непонятно, за чей счет. Как заверил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, источник финансирования будет найден.














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