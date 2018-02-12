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12.02.2018 18:42 Тульская торгово-промышленная палата отмечает юбилей "Вести-Тула"





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В торжествах, прошедших сегодня в Тульском академическом театре драмы, принял участие губернатор региона Алексей Дюмин, который вручил некоторым сотрудникам почетные грамоты и благодарности. «Торгово-промышленная палата - надежный партнер Правительства Тульской области в выполнении важных и нужных задач. Мы высоко оцениваем вклад во внедрение инвестиционного стандарта и укрепление связей с нашими зарубежными партнерами», - отметил Алексей Дюмин.



Четверть века сегодня исполняется Тульской торгово-промышленной палате. Основанная в 1993 году, она уже 25 лет выполняет главную задачу - поддержку крупного, среднего и малого бизнеса в регионе. В числе ее «родителей» - «Точмаш», «Штамп», «Арсенал», ТОЗ, «Сплав», «Тулачермет» и другие крупнейшие предприятия области. Бессменным руководителем торгово-промышленной палаты на протяжении всего времени был и остается Юрий Агафонов.В торжествах, прошедших сегодня в Тульском академическом театре драмы, принял участие губернатор региона Алексей Дюмин, который вручил некоторым сотрудникам почетные грамоты и благодарности. «Торгово-промышленная палата - надежный партнер Правительства Тульской области в выполнении важных и нужных задач. Мы высоко оцениваем вклад во внедрение инвестиционного стандарта и укрепление связей с нашими зарубежными партнерами», - отметил Алексей Дюмин.











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