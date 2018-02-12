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12.02.2018 18:31 В Туле задержаны мужчины, находившиеся в международном розыске
"Вести-Тула"



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Двое мужчин, находившиеся в международном и межгосударственном розыске, задержаны в Туле с целью ареста и экстрадиции по инициативе двух европейских стран. Успешную операцию провели сотрудники регионального УМВД и УФСБ.

Известно, что разыскиваемые, по предварительным данным, действуя совместно, у себя на родине совершили мошенничество в особо крупном размере, а также причастны к преступлению, связанному с повреждением и подделкой документов. В еще одной стране Европы они также разыскивались за мошенничество и подделку платёжных документов.

Как рассказал заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, «…имелась информация о том, что оба разыскиваемых могли находиться в Тульской области, имея при себе поддельные документы, полученные за пределами страны. При дальнейшей проверке эти сведения подтвердились. Первый мужчина был задержан на территории Тулы при попытке получения разрешения на временное проживание. Позднее был задержан и второй разыскиваемый. Сейчас оба мужчины доставлены в отдел полиции для решения вопроса о дальнейшей экстрадиции».
















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