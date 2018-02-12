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НОВОСТИ | Общество



12.02.2018 17:02 «Звёздный экспресс» устремлён только вперёд
София Гафарова

«Звёздный экспресс» устремлён только вперёд

| фото |
Классические балетки для танцев, строгий аккуратный пучок, серьезный настрой на репетицию. Каждое занятие в «Звездном экспрессе» начинается с разминки, растяжки, упражнений у станка - с азов хореографии, обязательных для достижения мастерства во всех видах, стилях танца. И, надо признать, это требует немалого труда, как от детей, так и педагога.

Перед выходом на сцену приходится позаниматься еще и гимнастикой, овладеть элементами актерского мастерства, на постоянных репетициях отточить свое выступление до мелочей. Что еще отличает ансамбль «Звездный экспресс» - это разнообразие ярких, сложно построенных смысловых композиций. Это касается и народного танца, и современной хореографии.

«Я люблю думающую хореографию, чтобы зрителю было, о чём задуматься. Сейчас это очень интересно воплощается в детях. У нас складывается тандем с ними, они импровизируют на занятиях и очень многое подсказывают мне», - рассказала художественный руководитель и балетмейстер Татьяна Афонина.

Вдохновителем и рулевым творческой команды из сотни детей от 4 до 18 стала Татьяна Афонина. Судя по тому, что каждый отчетный концерт ансамбль представляет совершенно новые программы, она - настоящий мастер и генератор идей. Это ценят как зрители, так и профессионалы.

У «Звездного экспресса» - внушительный арсенал наград от дипломов до Гран-при, в том числе и международных конкурсов. Но награды не самоцель, - считает наставник самых младших танцоров и продолжатель династии Афониных. По словам педагога-хореографа Евгения Афонина, «дети становятся дисциплинированнее, у них появляется ответственность, причем и у родителей тоже».

Впереди ждут серьезные и ответственные испытания: ансамбль будет представлять регион на Международной хореографической ассамблее «Новый формат» и Международном конкурсе детского творчества Олимпийского движения в Сочи. Так что на пороге своего 25-летия «Звездный экспресс» устремлен только вперед.
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