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12.02.2018 16:10 Температурный режим в тульских многоэтажках в целом соблюдается "Вести-Тула"





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Сегодня началась масленичная неделя, которая по традиции завершится в воскресенье народными гуляниями. Администрацией города разработана насыщенная программа. Основной площадкой празднований станет набережная Упы. Как всегда это будут массовые гуляния с песнями и плясками. Новшеством станет масленичный квест. Планируется разделить площадку на семь секторов по семи дням масленичной недели, где согласно каждому из дней будет подготовлена тематическая программа.



По словам начальника отдела культуры и туризма управления культуры и туризма администрации Тулы Татьяны Столяровой, «…подготовлена широкая карта угощений: солдатская каша и блюда национальных кухонь, карамельные яблоки, пряники, леденцы, пироги, кулебяки, оладьи, блины».

Температурный режим в многоквартирных домах и объектах социальной сферы в Туле в целом соблюдается, но без нарушений не обходится. Как рассказал начальник управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин, «…сейчас регистрируются лишь единичные обращения, связанные с несоблюдением температурного режима».Сегодня началась масленичная неделя, которая по традиции завершится в воскресенье народными гуляниями. Администрацией города разработана насыщенная программа. Основной площадкой празднований станет набережная Упы. Как всегда это будут массовые гуляния с песнями и плясками. Новшеством станет масленичный квест. Планируется разделить площадку на семь секторов по семи дням масленичной недели, где согласно каждому из дней будет подготовлена тематическая программа.По словам начальника отдела культуры и туризма управления культуры и туризма администрации Тулы Татьяны Столяровой, «…подготовлена широкая карта угощений: солдатская каша и блюда национальных кухонь, карамельные яблоки, пряники, леденцы, пироги, кулебяки, оладьи, блины».











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