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НОВОСТИ | Общество



12.02.2018 15:40 Ко Дню всех влюбленных в Тульской области приурочили донорскую акцию
Вести-Тула

Ко Дню всех влюбленных в Тульской области приурочили донорскую акцию

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Ко Дню всех влюбленных в Тульской области приурочили донорскую акцию, которая стартовала 12 февраля 2018 года. Донорство - это не просто медицинская процедура. Это один из самых простых и доступных способов сделать нашу жизнь немного лучше. Всю неделю с 8 часов до полудня всех желающих стать безвозмездными донорами крови приглашает станция переливания крови.

Места проведения акции:
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д.56, тел. для справок (4872) 31-22-63, прием с 8.00 до 12.30;
г. Тула, ул. Майская, д. 3, тел. для справок (4872) 48-68-91, прием с 8.00 до 12.00;
г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А, тел. для справок (48762) 6-31-67, прием с 8.00 до 12.30;
г. Ефремов, ул. Дружбы, д.9Б, тел. для справок (48741) 5-56-10, прием с 8.00 до 12.30.
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