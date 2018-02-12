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12.02.2018 15:36 Юный рыболов из Венёвского района стал победителем фестиваля "Вести-Тула"





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По итогам фестиваля 1 место занял Сергей Петрецкий. Пятнадцатилетний рыболов из села Клин Венёвского района предоставил судьям улов, вес которого составил 875 граммов. На 2 месте -67-летний житель Венёва Александр Макаров. Его добыча потянула на 527 граммов. 3-е место у 50-летнего узловчанина Игоря Гукина. Его улов весил 455 граммов.



В завершение фестиваля всех участников и гостей накормили знаменитой Веневской ухой.







В минувшие выходные на льду реки Венёвка состоялся рыболовный фестиваль для любителей ловли на мормышку. В нем приняли участие более ста представителей из Москвы и Московской области, Тулы и Тульской области.По итогам фестиваля 1 место занял Сергей Петрецкий. Пятнадцатилетний рыболов из села Клин Венёвского района предоставил судьям улов, вес которого составил 875 граммов. На 2 месте -67-летний житель Венёва Александр Макаров. Его добыча потянула на 527 граммов. 3-е место у 50-летнего узловчанина Игоря Гукина. Его улов весил 455 граммов.В завершение фестиваля всех участников и гостей накормили знаменитой Веневской ухой.

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