НОВОСТИ | Происшествия







12.02.2018 15:19 В Новомосковске иномарка насмерть сбила пожилого мужчину "Вести-Тула"





| фото |



В областном центре на улице Академика Павлова неустановленный автомобиль сбил 37-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована. Водитель с места ДТП скрылся, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.



Также в туле на улице Кирова под колёсами «Мицубиси» попала одиннадцатилетняя девочка, которая по предварительной информации переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Ребёнку была оказана медицинская помощь.





В Новомосковске под колёса иномарки попал пожилой мужчина, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался в реанимации.В областном центре на улице Академика Павлова неустановленный автомобиль сбил 37-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована. Водитель с места ДТП скрылся, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.Также в туле на улице Кирова под колёсами «Мицубиси» попала одиннадцатилетняя девочка, которая по предварительной информации переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Ребёнку была оказана медицинская помощь.

Читать @gtrktula

















