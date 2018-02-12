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12.02.2018 15:04 Тульских спасателей могут направить в район крушения самолета Ан-148 "Вести-Тула"





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В готовности к реагированию на чрезвычайную ситуацию находятся и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тульской области и личный состав Тульского спасательного центра, функционирующие в режиме «Чрезвычайная ситуация».



Общая численность подразделений, готовых в случае необходимости в кратчайшие сроки выдвинуться к месту происшествия составляет 300 человек личного состава и 43 единицы техники.





В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. В зоне чрезвычайной ситуации работают аэромобильные группировки центра «Лидер», отряда «Центроспас», Ногинского спасательного центра и другие силы.В готовности к реагированию на чрезвычайную ситуацию находятся и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тульской области и личный состав Тульского спасательного центра, функционирующие в режиме «Чрезвычайная ситуация».Общая численность подразделений, готовых в случае необходимости в кратчайшие сроки выдвинуться к месту происшествия составляет 300 человек личного состава и 43 единицы техники.

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