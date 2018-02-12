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12.02.2018 14:46 Алексей Дюмин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье Вести-Тула





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Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из московского аэропорта «Домодедово» и направлявшийся в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.



В Оренбургской области сегодня день траура, флаги приспущены, развлекательные мероприятия отменены. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении самолета в Подмосковье.Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из московского аэропорта «Домодедово» и направлявшийся в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

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