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НОВОСТИ | Общество



12.02.2018 17:28 Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА
Вести-Тула

Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА

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Сегодня почти половина населения России – более 66 миллионов граждан – имеют учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). За 2017 год численность «электронного» населения страны выросла более чем на 66%. Согласно годовой статистике ежемесячно в ЕСИА регистрировалось около 2 млн пользователей.

В региональном рейтинге ЕСИА Минкомсвязи России лидирует Ненецкий автономный округ, который год назад занимал лишь 80-е место. За год численность «электронного» населения региона увеличилась более чем на 77% и сегодня составляет 95,5%. На втором месте – Республика Тыва с годовым приростом почти 30% и долей 93,5%. Рекордные результаты также продемонстрировал Чукотский автономный округ – более 60%. Регион за год «поднялся» с 71-го до 3-го места с показателем 87,1%. ТОП-5 замыкает Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа - 85,2% и 81% соответственно.

Число зарегистрированных в ЕСИА граждан старше 14 лет превышает 70% еще в 5 субъектах РФ: Курской, Тульской и Сахалинской областях, а также в Республиках Дагестан и Алтай. Стоит отметить, что по итогам 2016 года Тульская область занимала второе место в российском рейтинге. В 2017 году количество зарегистрированных в ЕСИА жителей Тульского региона составило 73,8%.

ЕСИА – это единая точка доступа более чем к 4000 государственных и коммерческих порталов, число которых за прошлый год выросло в 4 раза. Через ЕСИА было совершено почти 1 млрд. авторизаций, более четверти которых пользователи выполнили для входа на Единый портал госуслуг (ЕПГУ).

Сегодня на ЕПГУ доступно более 27 тыс. государственных услуг федерального, регионального и муниципального уровня. Для получения примерно 23 тыс. из них требуется подтвержденная учетная запись, число обладателей которой сегодня составляет около 60% пользователей Единого портала госуслуг – более 40 млн. граждан. Подтвердить личность можно в любом Центре обслуживания пользователей https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.

«Подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации дает доступ к огромному количеству государственных услуг в электронном виде. ЕСИА уже в самом ближайшем будущем сможет стать единой точкой входа во все сервисы, которыми пользуются граждане, начиная с электронной почты и заканчивая дистанционным получением банковских продуктов и медицинской помощи», - отмечает Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».

Государственным заказчиком создания и эксплуатации ЕСИА, а также оператором системы является Минкомсвязь России. Развитием системы занимается ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в качестве единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017г. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».
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