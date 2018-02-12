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12.02.2018 11:19 В ТулГУ после 10-летнего перерыва возродили военную кафедру Вести-Тула





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«В регионе, где разрабатывают и производят лучшее в мире высокоточное оружие, должна быть военная кафедра и подготовленные кадры», - заметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.



Обучаться на кафедре студенты будут раз в неделю в так называемый военный день. Готовить здесь собираются командиров ремонтных отделений, сержантов запаса. Но наравне со спецподготовкой будет и тактическая, и строевая. Обучение рассчитано на два года.



В ТулГУ возродили военную кафедру через десять лет после её закрытия. Идею поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин и одобрило Министерство обороны России. Торжественная церемония открытия состоялась в День воинской славы. Помещения кафедры оснащены необходимым оборудованием и техникой. Обучаться здесь будут чуть более 100 студентов 2 курса по трем воинским учетным специальностям.«В регионе, где разрабатывают и производят лучшее в мире высокоточное оружие, должна быть военная кафедра и подготовленные кадры», - заметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.Обучаться на кафедре студенты будут раз в неделю в так называемый военный день. Готовить здесь собираются командиров ремонтных отделений, сержантов запаса. Но наравне со спецподготовкой будет и тактическая, и строевая. Обучение рассчитано на два года.





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