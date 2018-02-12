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12.02.2018 11:09 В 2018 году в Туле заменят 75 старых лифтов Алексей Ерёмин





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Как уточнил заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, «софинансирование будет в размере 3,7%. Самая дорогая замена лифта стоит 2 миллиона 300 тысяч рублей, то жителям нужно будет собрать на него 85 тысяч 100 рублей».



Уже определён предварительный список многоквартирных домов, лифтовое оборудование в которых было введено в эксплуатацию в период 1956 по 77 годы. Всего в данный список попали 52 дома - это 160 лифтов. В 2018 году по программе в Туле заменят 75 подъёмных механизмов.



Критериями для участия в программе понятны и просты: во-первых, денежные средства по взносам на капитальный ремонт должны перечисляться на счёт регионального оператора, так как субсидия предоставляется Фонду капитального ремонта Тульской области; во-вторых, собственники должны принять решение по финансированию работ и предоставить акт обследования специализированной организации, выполнившей оценку технического состояния лифта.



Перевести деньги на расчётный счёт необходимо до 15 марта. Приоритет, соответственно, будет иметь МКД, на котором лифты введены в эксплуатацию в более ранние сроки. Многоквартирные дома, жители которых пожелали принять участие в программе, но не попали в нее, будут включены в список 2019 года.



95% лифтов в тульских многоэтажках уже отслужили свой срок. На программу по замене подъёмников в этом году планируют потратить 135 миллионов рублей. 70 из фонда капремонта, 30 из регионального бюджета, столько же из казны города-героя, остальное соберут жители.Как уточнил заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, «софинансирование будет в размере 3,7%. Самая дорогая замена лифта стоит 2 миллиона 300 тысяч рублей, то жителям нужно будет собрать на него 85 тысяч 100 рублей».Уже определён предварительный список многоквартирных домов, лифтовое оборудование в которых было введено в эксплуатацию в период 1956 по 77 годы. Всего в данный список попали 52 дома - это 160 лифтов. В 2018 году по программе в Туле заменят 75 подъёмных механизмов.Критериями для участия в программе понятны и просты: во-первых, денежные средства по взносам на капитальный ремонт должны перечисляться на счёт регионального оператора, так как субсидия предоставляется Фонду капитального ремонта Тульской области; во-вторых, собственники должны принять решение по финансированию работ и предоставить акт обследования специализированной организации, выполнившей оценку технического состояния лифта.Перевести деньги на расчётный счёт необходимо до 15 марта. Приоритет, соответственно, будет иметь МКД, на котором лифты введены в эксплуатацию в более ранние сроки. Многоквартирные дома, жители которых пожелали принять участие в программе, но не попали в нее, будут включены в список 2019 года.







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