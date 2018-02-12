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12.02.2018 10:46 Олимпийские чемпионы сыграли в Туле в хоккей, поддержав акцию «Россия в моём сердце» Татьяна Смирнова





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«Я давно начала играть в хоккей, и люблю играть с мужчинами. Будем стараться показать наше мастерство. Мы этим занимаемся для радости, удовольствия, здоровья, чего и всем желаем. А нашим спортсменам желаем настоящих побед», - говорит чемпионка Олимпийский игр Светлана Журова.



Акцию «Россия в моем сердце» поддержали прославленные советские и российские спортсмены, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю спортивных побед страны. Инициатором проведения такого матча в городе-герое стал губернатор Алексей Дюмин. «Мы знаем, как сложно нашим ребятам, но за них болеет вся Россия, в том числе Тульская область. Мы гордимся своей страной и верим в победу наших олимпийцев», – сказал Дюмин.



По словам президента Федерации хоккея России, чемпиона Олимпийских игр Владислава Третьяка, «мы провели ещё рабочую встречу, чтобы развивать детский хоккей, проводить мастер-классы, турниры. Хоккей – это наша национальная гордость. От имени национальной сборной хочу поблагодарить за этот матч, потому что ребятам в это трудное время важна поддержка, особенно хоккеистам, потому что хоккейная медаль очень дорога».



Мощная поддержка, вера в олимпийскую команду России и энергетика спортсменов преодолели тысячи километров. Во время матча пришла весть о первой медали – Семен Елистратов третий в соревнованиях по шорт-треку. «Это большой успех, за всех ребят, которые не были допущены, - говорит министр спорта России, чемпион Олимпийских игр Павел Колобков. - В этот сложный период для спорта важно всем вместе болеть, переживать за наших ребят. Уверен, что они чувствуют нашу поддержку».



По словам чемпиона Олимпийских игр Валерия Каменского, «в это тяжелое время для наших олимпийцев вся спортивная общественность, весь народ хочет что-то внести в поддержку наших олимпийцев в Корее. Такие акции, думаю, будут помогать нашим ребятам. Они будут чувствовать теплоту, ответственность, а мы им поможем».



Масштабная патриотическая акция «Россия в моем сердце» в эти дни проходит по всей стране. Сейчас как никогда важно единство народа и вера в наших спортсменов.



Это люди, которые с гордостью говорят: «Россия в моем сердце!» Именитые спортсмены – олимпийские и многократные чемпионы мира и Европы – приехали в Тулу на дружеский матч в поддержку российской сборной на олимпиаде. «Триумф» и «Победа» – других названий у сегодняшних команд быть не может. Вопреки правилам в составе не только мужчины.«Я давно начала играть в хоккей, и люблю играть с мужчинами. Будем стараться показать наше мастерство. Мы этим занимаемся для радости, удовольствия, здоровья, чего и всем желаем. А нашим спортсменам желаем настоящих побед», - говорит чемпионка Олимпийский игр Светлана Журова.Акцию «Россия в моем сердце» поддержали прославленные советские и российские спортсмены, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю спортивных побед страны. Инициатором проведения такого матча в городе-герое стал губернатор Алексей Дюмин. «Мы знаем, как сложно нашим ребятам, но за них болеет вся Россия, в том числе Тульская область. Мы гордимся своей страной и верим в победу наших олимпийцев», – сказал Дюмин.По словам президента Федерации хоккея России, чемпиона Олимпийских игр Владислава Третьяка, «мы провели ещё рабочую встречу, чтобы развивать детский хоккей, проводить мастер-классы, турниры. Хоккей – это наша национальная гордость. От имени национальной сборной хочу поблагодарить за этот матч, потому что ребятам в это трудное время важна поддержка, особенно хоккеистам, потому что хоккейная медаль очень дорога».Мощная поддержка, вера в олимпийскую команду России и энергетика спортсменов преодолели тысячи километров. Во время матча пришла весть о первой медали – Семен Елистратов третий в соревнованиях по шорт-треку. «Это большой успех, за всех ребят, которые не были допущены, - говорит министр спорта России, чемпион Олимпийских игр Павел Колобков. - В этот сложный период для спорта важно всем вместе болеть, переживать за наших ребят. Уверен, что они чувствуют нашу поддержку».По словам чемпиона Олимпийских игр Валерия Каменского, «в это тяжелое время для наших олимпийцев вся спортивная общественность, весь народ хочет что-то внести в поддержку наших олимпийцев в Корее. Такие акции, думаю, будут помогать нашим ребятам. Они будут чувствовать теплоту, ответственность, а мы им поможем».Масштабная патриотическая акция «Россия в моем сердце» в эти дни проходит по всей стране. Сейчас как никогда важно единство народа и вера в наших спортсменов.







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