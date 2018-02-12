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НОВОСТИ | Общество



12.02.2018 09:30 Тульская область приняла центральный старт «Лыжни России»
Анастасия Октябрьская

Тульская область приняла центральный старт «Лыжни России»

| фото |
36-й старт самой массовой лыжной гонки в стране. Стартует вся Россия и Тула вместе с ней. В этом году наш регион принял центральный старт «Лыжни России». Открывать его приехали именитые спортсмены и политические деятели.

Министр спорта Павел Колобков зачитал обращение Президента Владимира Путина участникам лыжной гонки: «Важно, что «Лыжня России» с каждым годом наращивает потенциал. Вовлекает в свои ряды новых приверженцев активного здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий, увлечений».

Старт лыжной гонке дал глава региона Алексей Дюмин. Дистанции: 500 метров, один, три, пять и десять километров по самым живописным толстовским местам. По словам губернатора, «для нас знаково, что гонка проходит именно в жемчужине Тульской области - в «Ясной Поляне». И мы видим, что из года в год мероприятие становится более масштабным, семейным. Мы видим мам, пап, детей. И сегодня самый младший участник - это ребёнок, которому год и четыре месяца. Это очень здорово! В здоровом теле – здоровый дух».

«Лыжне России» все возрасты покорны. Ограничений нет и по навыкам катания. Наравне с олимпийскими чемпионами и профессиональными спортсменами, участие в этой лыжной гонке принимают любители. И это не просто соревнования, а настоящий спортивный праздник, центром которого в этом году стала Тула.

Это на Зимней Олимпиаде в Корее наши спортсмены вынуждены принимать участие под нейтральным флагом. А у нас в «Ясной Поляне» 7000 лыжников гордо бежали под развевающимся триколором.
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