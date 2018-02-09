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09.02.2018 19:29 Тульские суворовцы увидели, как делают теле- и радиопрограммы "Вести-Тула"





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Также они пообщались с ведущими трех радиостанций холдинга ВГТРК: Вести ФМ, Маяк, Радио России. И узнали некоторые секреты их работы.



«Я думал, что работа журналистов намного легче. На самом деле это тяжелый труд. Хотелось бы в будущем прийти сюда в качестве гостя», - говорит один из учащихся Тульского суворовского военного училища.



Сегодня курсантам Тульского суворовского военного училища представилась возможность побывать с экскурсией на телеканале «Россия 1». Им показали съемочные студии, откуда происходит выдача прямого эфира.Также они пообщались с ведущими трех радиостанций холдинга ВГТРК: Вести ФМ, Маяк, Радио России. И узнали некоторые секреты их работы.«Я думал, что работа журналистов намного легче. На самом деле это тяжелый труд. Хотелось бы в будущем прийти сюда в качестве гостя», - говорит один из учащихся Тульского суворовского военного училища.









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