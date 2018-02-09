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09.02.2018 19:17 Туляки смогут проверить свои познания в естественных науках Алина Фурсенко, Надежда Долгих





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«Я хочу проверить свои знания в области естественных наук. В частности в области химии и биологии, и я думаю, что это будет полезно мне для того, чтобы все—таки понять, на какую специальность поступать. Наука делает нас умнее, а сейчас модно быть умным», - говорит Артем Каштанов.



«Лаборанты» - так организаторы называют участников акции. Правильно выполнять задания им помогают «завлабы» Не запрещается использовать и интернет. Ведь задания построены с расчетом на приличный объем знаний из разных сфер, так что докопаться до правильного ответа и через интернет непросто. Кроме теста, участников ждут и другие познавательные развлечения.



«Научно-популярные мероприятия от «Экспериментории», просмотр фильмов от «Фанк», это фестиваль актуального научного кино. То есть любой человек, который хочет весело и с интересом провести день, может прийти», - рассказывает «завлаб» Дамир Нургулеев.



Принять участие в акции могут все желающие, как шутят организаторы, в возрасте от 10 до 110 лет. На самом деле действительно здесь готовы принять и младших членов семьи. Для них оборудованы специальные детские комнаты, в которых познавательные занятия с ними проведут волонтеры.



От Калининграда до Дальнего Востока.... Приуроченная к Всероссийскому дню науки, акция проходит в 60-ти городах России и не менее, чем в 15 странах. В Туле она стартует в полдень в главном корпусе ТГПУ.





Начнем с простых, казалось бы, вопросов: откуда берется ветер? Или почему небо голубое? Вот так, сходу, вы сможете ответить на них? Акция «Открытая лабораторная» заставляет вспомнить знания, полученные в разное время. Подобное испытание в Туле проводится впервые. Добровольцам, пожелавшим оценить свою компетентность, предлагается тест.«Я хочу проверить свои знания в области естественных наук. В частности в области химии и биологии, и я думаю, что это будет полезно мне для того, чтобы все—таки понять, на какую специальность поступать. Наука делает нас умнее, а сейчас модно быть умным», - говорит Артем Каштанов.«Лаборанты» - так организаторы называют участников акции. Правильно выполнять задания им помогают «завлабы» Не запрещается использовать и интернет. Ведь задания построены с расчетом на приличный объем знаний из разных сфер, так что докопаться до правильного ответа и через интернет непросто. Кроме теста, участников ждут и другие познавательные развлечения.«Научно-популярные мероприятия от «Экспериментории», просмотр фильмов от «Фанк», это фестиваль актуального научного кино. То есть любой человек, который хочет весело и с интересом провести день, может прийти», - рассказывает «завлаб» Дамир Нургулеев.Принять участие в акции могут все желающие, как шутят организаторы, в возрасте от 10 до 110 лет. На самом деле действительно здесь готовы принять и младших членов семьи. Для них оборудованы специальные детские комнаты, в которых познавательные занятия с ними проведут волонтеры.От Калининграда до Дальнего Востока.... Приуроченная к Всероссийскому дню науки, акция проходит в 60-ти городах России и не менее, чем в 15 странах. В Туле она стартует в полдень в главном корпусе ТГПУ.











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