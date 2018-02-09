Ветхая культура:
Гром грянул
Платная парковка:
Ушли в минус
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



09.02.2018 18:54 Скворцова высоко оценила реализацию проекта «Бережливая поликлиника» в Тульской области
"Вести-Тула"



| фото |
В деревнях и селах Тульской области в этом году появятся более двух десятков медицинских пунктов. Первый из них, совсем недавно начавший свою работу в селе Частое Большой Тулы, сегодня посетили министр здравоохранения России Вероника Скворцова и глава нашего региона Алексей Дюмин.

Они посмотрели служебное жилье для фельдшеров - двухкомнатную квартиру, расположенную в этом же здании, познакомились с будущим фельдшером, который будет здесь работать. Техническая база медицинского учреждения, по заявлению федерального министра, очень хороша. «Все, что нужно, здесь есть: и экспресс-лаборатория, и оборудование для проведения исследований на ранние признаки рака, и реанимации, и многое другое», - отметила Скворцова.

Знакомиться с положением дел в тульском здравоохранении Вероника Скворцова продолжила в «Бережливой поликлинике». Министр посетила поликлинику детской инфекционной больницы №2 в Туле , где ей показали кабинеты педиатров, комнату для кормления, call-центр, конференц-зал.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «…благодаря проекту «Бережливая поликлиника мы сокращаем время ожидания, убираем очереди, сохраняем нервы пациентов. В то же время создаются хорошие условия работы для медицинского персонала. Появляются специальные комнаты для отдыха и приема пищи. Это тоже очень важно».

«Я вижу замечательные результаты. Сейчас первые поликлиники Тульской области включены в проект. Их шестнадцать. Но уже к концу этого года все поликлиники региона будут вовлечены в проект «Бережливая поликлиника». Конечно, население это высоко оценивает. Мы посмотрели данные социологических опросов – удовлетворенность пациентов выросла в разы», - говорит министр здравоохранения России Вероника Скворцова.


















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .