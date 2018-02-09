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09.02.2018 18:54 Скворцова высоко оценила реализацию проекта «Бережливая поликлиника» в Тульской области "Вести-Тула"





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Они посмотрели служебное жилье для фельдшеров - двухкомнатную квартиру, расположенную в этом же здании, познакомились с будущим фельдшером, который будет здесь работать. Техническая база медицинского учреждения, по заявлению федерального министра, очень хороша. «Все, что нужно, здесь есть: и экспресс-лаборатория, и оборудование для проведения исследований на ранние признаки рака, и реанимации, и многое другое», - отметила Скворцова.



Знакомиться с положением дел в тульском здравоохранении Вероника Скворцова продолжила в «Бережливой поликлинике». Министр посетила поликлинику детской инфекционной больницы №2 в Туле , где ей показали кабинеты педиатров, комнату для кормления, call-центр, конференц-зал.



По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «…благодаря проекту «Бережливая поликлиника мы сокращаем время ожидания, убираем очереди, сохраняем нервы пациентов. В то же время создаются хорошие условия работы для медицинского персонала. Появляются специальные комнаты для отдыха и приема пищи. Это тоже очень важно».



«Я вижу замечательные результаты. Сейчас первые поликлиники Тульской области включены в проект. Их шестнадцать. Но уже к концу этого года все поликлиники региона будут вовлечены в проект «Бережливая поликлиника». Конечно, население это высоко оценивает. Мы посмотрели данные социологических опросов – удовлетворенность пациентов выросла в разы», - говорит министр здравоохранения России Вероника Скворцова.



В деревнях и селах Тульской области в этом году появятся более двух десятков медицинских пунктов. Первый из них, совсем недавно начавший свою работу в селе Частое Большой Тулы, сегодня посетили министр здравоохранения России Вероника Скворцова и глава нашего региона Алексей Дюмин.Они посмотрели служебное жилье для фельдшеров - двухкомнатную квартиру, расположенную в этом же здании, познакомились с будущим фельдшером, который будет здесь работать. Техническая база медицинского учреждения, по заявлению федерального министра, очень хороша. «Все, что нужно, здесь есть: и экспресс-лаборатория, и оборудование для проведения исследований на ранние признаки рака, и реанимации, и многое другое», - отметила Скворцова.Знакомиться с положением дел в тульском здравоохранении Вероника Скворцова продолжила в «Бережливой поликлинике». Министр посетила поликлинику детской инфекционной больницы №2 в Туле , где ей показали кабинеты педиатров, комнату для кормления, call-центр, конференц-зал.По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «…благодаря проекту «Бережливая поликлиника мы сокращаем время ожидания, убираем очереди, сохраняем нервы пациентов. В то же время создаются хорошие условия работы для медицинского персонала. Появляются специальные комнаты для отдыха и приема пищи. Это тоже очень важно».«Я вижу замечательные результаты. Сейчас первые поликлиники Тульской области включены в проект. Их шестнадцать. Но уже к концу этого года все поликлиники региона будут вовлечены в проект «Бережливая поликлиника». Конечно, население это высоко оценивает. Мы посмотрели данные социологических опросов – удовлетворенность пациентов выросла в разы», - говорит министр здравоохранения России Вероника Скворцова.











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