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09.02.2018 17:45 Туляки поддержат олимпийцев самоваром и пряником "Вести-Тула"





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В знак поддержки наших атлетов туляки отправили в Корею символы региона — самовар и знаменитые на всю Россию, а может быть и на весь мир, тульские пряники. В том числе и самый большой, весом 35 килограммов, который был передан губернатором Тульской области Алексеем Дюминым российским хоккеистам во время их визита в город оружейников.





Сегодня на Олимпийских играх в Южной Корее состоялось торжественное открытие российского Дома спорта. На время Олимпиады он станет местом встреч российских болельщиков и всех тех, кто поддерживает наших спортсменов.В знак поддержки наших атлетов туляки отправили в Корею символы региона — самовар и знаменитые на всю Россию, а может быть и на весь мир, тульские пряники. В том числе и самый большой, весом 35 килограммов, который был передан губернатором Тульской области Алексеем Дюминым российским хоккеистам во время их визита в город оружейников.

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