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09.02.2018 16:06 В Туле торжественно отметили годовщину подвига моряков «Варяга» "Вести-Тула"





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«Такие мероприятия очень важны для патриотического воспитания молодежи. – Говорит председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Тульской области Борис Соколов. – Школьники должны знать о подвигах предков».



Отдать дань прошлому, поклониться памяти героев сегодня все желающие могут и в краеведческом музее. В зале Воинской славы туляков хранятся уникальные экспонаты - предметы, которые находились на крейсере в момент его затопления, а также личные вещи членов экипажа и модель «Варяга». В рамках мероприятия вечером гостям продемонстрируют фрагменты из фильма «Крейсер «Варяг» 1946 года.



Как рассказала экскурсовод Тульского областного краеведческого музея Анна Сандул, «…когда японцы подняли со дна крейсер «Варяг», они обнаружили в капитанской каюте предметы. Они передали их капитану Всеволоду Рудневу в знак уважения к подвигу русских моряков».



В настоящее время имя «Варяг» и звание гвардейского носит другой корабль Тихоокеанского флота, продолжая традиции своих славных предшественников.

В этот день 114 лет назад российские моряки, среди которых были и туляки, отвергли ультиматум японской стороны и после неравного боя предпочли открыть кингстоны, затопить корабль, но не сдаваться врагу. Кадеты, юноармейцы, школьнии сегодня пришли к памятнику контр-адмиралу Всеволоду Рудневу, чтобы почтить память погибших моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» и возложили цветы.«Такие мероприятия очень важны для патриотического воспитания молодежи. – Говорит председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Тульской области Борис Соколов. – Школьники должны знать о подвигах предков».Отдать дань прошлому, поклониться памяти героев сегодня все желающие могут и в краеведческом музее. В зале Воинской славы туляков хранятся уникальные экспонаты - предметы, которые находились на крейсере в момент его затопления, а также личные вещи членов экипажа и модель «Варяга». В рамках мероприятия вечером гостям продемонстрируют фрагменты из фильма «Крейсер «Варяг» 1946 года.Как рассказала экскурсовод Тульского областного краеведческого музея Анна Сандул, «…когда японцы подняли со дна крейсер «Варяг», они обнаружили в капитанской каюте предметы. Они передали их капитану Всеволоду Рудневу в знак уважения к подвигу русских моряков».В настоящее время имя «Варяг» и звание гвардейского носит другой корабль Тихоокеанского флота, продолжая традиции своих славных предшественников.











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