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09.02.2018 15:42 Убийцам троих тульских пенсионеров вынесен приговор
"Вести-Тула"



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В Тульском областном суде вынесли обвинительный приговор в отношении двоих подсудимых по уголовному делу об убийстве троих пенсионеров, разбойных нападениях и поджоге дома.

Суд вынес решение о пожизненном заключении одного из них, второй приговорен к 24 годам и 6 месяцам, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальные - в колонии строгого режима. А также к штрафу в размере 150 тысяч рублей. 30 января стал известен обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей. А во время его оглашения один из подсудимых угрожал суду. Будут ли осужденные оспаривать приговор, еще неизвестно.

Как рассказала старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Тульской области Валентина Чуканова, «…коллегий присяжных заседателей был вынесен единодушный вердикт. Конечно, он абсолютно справедливый, поскольку подсудимые, ныне уже осужденные, совершили особо тяжкие преступления. То количество преступлений, которые они совершили, свидетельствуют об особой опасности этих лиц. При провозглашении вердикта коллегии присяжных заседателей подсудимый Дворников угрожал коллегии, судье, прокурору».



















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