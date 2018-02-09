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09.02.2018 12:54 В Донском водитель «Фольксвагена» въехал в автобус Вести-Тула





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В результате ДТП пострадал пассажир автобуса – женщина, ей потребовалась медицинская помощь. Водитель «Фольксвагена» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.







8 февраля 2018 года в 18.45 в городе Донском на улице Шахтной мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер», совершил столкновение с автобусом «МАЗ».В результате ДТП пострадал пассажир автобуса – женщина, ей потребовалась медицинская помощь. Водитель «Фольксвагена» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

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