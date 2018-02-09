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09.02.2018 12:37 Во сколько тулякам обойдётся замена лифтов? Вести-Тула





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Как сообщил заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, «общее количество лифтов, которые установлены с 1956 по 1977 годы и которым требуется замена - 160. Замене будут подлежать 75. Приоритет будет отдаваться самым старым домам и лифтам».



С 9 по 13 февраля в областном центре пройдут собрания собственников МКД, вошедших в предварительный адресный список. После принятия решения и его оформления протоколом, жителям необходимо будет собрать и перевести на расчетный счёт денежные средства. Во сколько обойдётся это удовольствие тулякам и как попасть в программу реконструкции – об этом расскажем в нашем вечернем эфире в 20.45.



В 2018 году в Туле заменят 75 лифтов. Максимальная стоимость замены одного типового подъёмника составит около двух с половиной миллионов рублей. Уже разработаны нормативно-правовые акты об утверждении порядка и условий предоставления субсидий на проведение капремонта общего имущества, а именно – лифтов, признанных непригодными.Как сообщил заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, «общее количество лифтов, которые установлены с 1956 по 1977 годы и которым требуется замена - 160. Замене будут подлежать 75. Приоритет будет отдаваться самым старым домам и лифтам».С 9 по 13 февраля в областном центре пройдут собрания собственников МКД, вошедших в предварительный адресный список. После принятия решения и его оформления протоколом, жителям необходимо будет собрать и перевести на расчетный счёт денежные средства. Во сколько обойдётся это удовольствие тулякам и как попасть в программу реконструкции – об этом расскажем в нашем вечернем эфире в 20.45.







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