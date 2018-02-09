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НОВОСТИ | Общество



09.02.2018 11:58 В Тульской области вспоминают подвиг экипажа крейсера «Варяг»
Вести-Тула

В Тульской области вспоминают подвиг экипажа крейсера «Варяг»

| фото |
Сегодня очередная, 114-я годовщина подвига экипажа крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в бою у Чемульпо в ходе русско-японской войны 1904-1905. В этот день российские моряки, среди которых было четверо туляков (не считая командира Всеволода Руднева), отвергли ультиматум японской стороны и после неравного боя предпочли затопить корабль, но не сдаваться врагу.

За мужество все участники тех событий были награждены специально учрежденной медалью, нижние чины получили Георгиевские кресты, офицеры - Ордена святого Георгия. Когда через Тулу они возвращалась домой, их восторженно встречали на Курском (Московском) вокзале. Матросам подарили самовары, пряники, гармоники, Рудневу - модель скорострельной пушки.

Желающие отдать дань прошлому, поклониться памяти героев сегодня собрались у памятника Рудневу в Туле, мероприятия также запланированы и в музее командира крейсера в селе Савине Заокского района.
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