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09.02.2018 11:58 В Тульской области вспоминают подвиг экипажа крейсера «Варяг» Вести-Тула





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За мужество все участники тех событий были награждены специально учрежденной медалью, нижние чины получили Георгиевские кресты, офицеры - Ордена святого Георгия. Когда через Тулу они возвращалась домой, их восторженно встречали на Курском (Московском) вокзале. Матросам подарили самовары, пряники, гармоники, Рудневу - модель скорострельной пушки.



Желающие отдать дань прошлому, поклониться памяти героев сегодня собрались у памятника Рудневу в Туле, мероприятия также запланированы и в музее командира крейсера в селе Савине Заокского района.



Сегодня очередная, 114-я годовщина подвига экипажа крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в бою у Чемульпо в ходе русско-японской войны 1904-1905. В этот день российские моряки, среди которых было четверо туляков (не считая командира Всеволода Руднева), отвергли ультиматум японской стороны и после неравного боя предпочли затопить корабль, но не сдаваться врагу.За мужество все участники тех событий были награждены специально учрежденной медалью, нижние чины получили Георгиевские кресты, офицеры - Ордена святого Георгия. Когда через Тулу они возвращалась домой, их восторженно встречали на Курском (Московском) вокзале. Матросам подарили самовары, пряники, гармоники, Рудневу - модель скорострельной пушки.Желающие отдать дань прошлому, поклониться памяти героев сегодня собрались у памятника Рудневу в Туле, мероприятия также запланированы и в музее командира крейсера в селе Савине Заокского района.

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