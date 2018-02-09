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НОВОСТИ | Общество



09.02.2018 17:46 «Ростелеком» приготовил подарки тульским абонентам мобильной связи
Вести-Тула

«Ростелеком» приготовил подарки тульским абонентам мобильной связи

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В Центральной России стартовала акция «Бесплатный месяц» от «Ростелекома». По её условиям, при подключении тарифных планов мобильной связи «На Всех L», «На Всех XL», «Суперсимка L» и «Суперсимка XL», абонент получает скидку 100% на абонентскую плату на четвертый месяц обслуживания. Принять участие в акции могут все жители Тульской области - как новые, так и действующие абоненты мобильной связи от «Ростелекома» при условии подключения или перехода на акционный тариф до 31 марта 2018 года.

Кроме того, если участник акции в течение четвертого месяца пользования тарифом пополнит счет на сумму от 300 рублей, он получит дополнительный пакет 15 Гб мобильного трафика в подарок на пятый месяц.

Максим Иванов, директор проектно-продуктового офиса макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«На мой взгляд, самые удобные для мобильной связи – именно пакетные тарифы. Ведь большие пакеты минут, SMS и интернета позволяют расслабиться и не задумываться о частом пополнении баланса. Прибавьте, что у наших мобильных абонентов еще и неограниченный трафик в соцсетях, мессенджерах, а также бесплатные звонки на все телефоны «Ростелекома» по всей стране. Поэтому я считаю, что «Бесплатный месяц» – это отличная акция, которая поможет нам представить и полностью раскрыть преимущества пакетных тарифов».

Узнать более подробную информацию об акции «Бесплатный месяц», приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте rt.ru, или позвонив по бесплатному телефону 8-800-181-1888.
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