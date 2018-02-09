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09.02.2018 10:24 Заведующая хирургией Тульской облбольницы уступила место своему ученику Татьяна Голубова





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Сколько она спасла жизней – даже счету не подлежит. Как и то, скольким молодым врачам стала настоящим проводником и наставником в мире общей хирургии – одной из самых тяжелых сфер медицины. Вот и сейчас признается: с должности заведующей отделением уходит с легким сердцем, ведь место займет ее ученик. «Все то, что я умею, это благодаря Нине Николаевне. Один врач здесь – в поле не воин. Все вместе справимся, а Нина Николаевна нам в этом будет помогать», - рассказал заведующий хирургическим отделением Иван Демченко.



Доктор – это профессия, лечащий доктор - призвание. О том, что Заслуженный врач РФ относится ко второму случаю, лучше всего говорят оценки коллег. По словам главного врача Александра Симонова, «она освоила новые методики оперативного лечения, совершенствовалась. С моей точки она сделала правильный шаг, не уходя из отделения».



Пациенты любят ее не только за талант, но и человеческое отношение, чуткость, ведь как лечат простые, добрые слова каждый знает с самого детства. Уступив место заведующего следующему поколению, Нина Романова продолжит работать врачом, все также передавая дальше бесценный опыт. Ведь это как ничто другое придает жизненных сил. Такой вот профессиональный секрет.



В должности общего хирурга Нина Романова проработала больше сорока лет. В трудовой книжке с гордостью значится единственное место работы – Тульская областная больница. «Второй дом. Мы здесь проводим больше времени, чем дома», - говорит Заслуженный врач РФ, врач-хирург Нина Романова.Сколько она спасла жизней – даже счету не подлежит. Как и то, скольким молодым врачам стала настоящим проводником и наставником в мире общей хирургии – одной из самых тяжелых сфер медицины. Вот и сейчас признается: с должности заведующей отделением уходит с легким сердцем, ведь место займет ее ученик. «Все то, что я умею, это благодаря Нине Николаевне. Один врач здесь – в поле не воин. Все вместе справимся, а Нина Николаевна нам в этом будет помогать», - рассказал заведующий хирургическим отделением Иван Демченко.Доктор – это профессия, лечащий доктор - призвание. О том, что Заслуженный врач РФ относится ко второму случаю, лучше всего говорят оценки коллег. По словам главного врача Александра Симонова, «она освоила новые методики оперативного лечения, совершенствовалась. С моей точки она сделала правильный шаг, не уходя из отделения».Пациенты любят ее не только за талант, но и человеческое отношение, чуткость, ведь как лечат простые, добрые слова каждый знает с самого детства. Уступив место заведующего следующему поколению, Нина Романова продолжит работать врачом, все также передавая дальше бесценный опыт. Ведь это как ничто другое придает жизненных сил. Такой вот профессиональный секрет.





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