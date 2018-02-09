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09.02.2018 09:43 Прокурор Тульской области встретился с общественностью Вести-Тула





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«Надеюсь, что каждый гражданин в случае нарушения его прав всегда достучится до органов прокуратуры, а мы проведем проверку и обязательно примем меры», - сказал прокурор Тульской области Александр Козлов.



Прокурор Тульской области встретился с общественностью региона. По словам Александра Козлова, для сотрудников прокуратуры очень важна оценка тех, для кого они работают - жителей области. Своеобразный индикатор - количество поступающих в прокуратуру обращений.«Надеюсь, что каждый гражданин в случае нарушения его прав всегда достучится до органов прокуратуры, а мы проведем проверку и обязательно примем меры», - сказал прокурор Тульской области Александр Козлов.







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