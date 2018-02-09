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09.02.2018 09:11 Когда ждать комфортную городскую среду в Большой Туле? Татьяна Смирнова





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Уже в этом году здесь все изменится. Двор вошел в программу «Формирование комфортной городской среды». И эта территория – не единственное место в Шатске, где будет проведено масштабное благоустройство. Впрочем, перечень необходимых работ везде практически одинаковый. «В этом году планируется освещение, лавочки, заасфальтировать площадки», - надеется жительница поселка Шатск Юлия Уренёва.



В Большую Тулу Ленинский район вошел с рядом проблем, в том числе и по благоустройству. Реализация здесь программы «Формирования комфортной городской среды» - как глоток свежего воздуха. Приоритетный проект рассчитан до 2022 года. Сегодня подано почти полтысячи заявок. Как рассказала заместитель начальника Управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Кожухова, «из них по 2018 году принято 76 объектов. Всего согласно электронной очереди из 460 заявок утверждены 288 объектов. У нас порядка 2000 дворов, поэтому ждем всех».



Помимо дворовых территорий по программе обустраиваются и общественные пространства. Весной на суд туляков будет представлен проект десяти мест отдыха. Какими они будут, решать только нам с вами.



С программой развития Большой Тулы знакомит вот такая брошюра. Здесь вплоть до 22-го года указаны адреса и виды работ по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Но этот вариант не окончательный. От туляков все еще принимают заявки на участие в программе. Возможно, именно ваш дом будет в новом издании.



Пустырь с покосившимся забором и остатками былой роскоши на детской площадке - на такой пейзаж жители одного из домов в Шатске любуются давно. «Живем мы в этом доме с 91 года. Двор наш неблагоустроенный. Детские площадки в запущенном состоянии, лавочки у подъездов отсутствуют», - рассказала жительница поселка Шатск Людмила Макаркина.Уже в этом году здесь все изменится. Двор вошел в программу «Формирование комфортной городской среды». И эта территория – не единственное место в Шатске, где будет проведено масштабное благоустройство. Впрочем, перечень необходимых работ везде практически одинаковый. «В этом году планируется освещение, лавочки, заасфальтировать площадки», - надеется жительница поселка Шатск Юлия Уренёва.В Большую Тулу Ленинский район вошел с рядом проблем, в том числе и по благоустройству. Реализация здесь программы «Формирования комфортной городской среды» - как глоток свежего воздуха. Приоритетный проект рассчитан до 2022 года. Сегодня подано почти полтысячи заявок. Как рассказала заместитель начальника Управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Кожухова, «из них по 2018 году принято 76 объектов. Всего согласно электронной очереди из 460 заявок утверждены 288 объектов. У нас порядка 2000 дворов, поэтому ждем всех».Помимо дворовых территорий по программе обустраиваются и общественные пространства. Весной на суд туляков будет представлен проект десяти мест отдыха. Какими они будут, решать только нам с вами.С программой развития Большой Тулы знакомит вот такая брошюра. Здесь вплоть до 22-го года указаны адреса и виды работ по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Но этот вариант не окончательный. От туляков все еще принимают заявки на участие в программе. Возможно, именно ваш дом будет в новом издании.







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