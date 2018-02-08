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08.02.2018 18:47 Спецкор Алина Фурсенко вошла в число победителей конкурса ОНФ «Правда и справедливость» Вести-Тула





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На примере одного из тульских дворов на улице Лейтейзена Алина рассказала о том, что некоторые дворовые территории в Туле благоустраиваются не только не по правилам, но и вопреки здравому смыслу. Иногда случаются настоящие курьёзы, в числе которых криво установленная лавочка - не самое любопытное.



Вручение наград состоится на ежегодном медиафоруме ОНФ, который традиционно проходит в Санкт-Петербурге.



Специальный корреспондент тульских «Вестей» Алина Фурсенко оказалась в числе победителей Всероссийского конкурса «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта. Сюжет под названием «И так сойдёт» вышел в эфир в конце октября 2017 года.На примере одного из тульских дворов на улице Лейтейзена Алина рассказала о том, что некоторые дворовые территории в Туле благоустраиваются не только не по правилам, но и вопреки здравому смыслу. Иногда случаются настоящие курьёзы, в числе которых криво установленная лавочка - не самое любопытное.Вручение наград состоится на ежегодном медиафоруме ОНФ, который традиционно проходит в Санкт-Петербурге.





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