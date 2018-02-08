НОВОСТИ | Общество







08.02.2018 18:30 Тульские участники конкурса «Лидеры России» не останутся без внимания губернатора Вести-Тула





| фото |



Так, сегодня, выполняя конкурсное задание на тему демографических вызовов России, участники проекта предложили интересные решения по стабилизации численности населения. «Ребята в повестке, они конкретно понимают, что не только деньгами можно этот вопрос решить. Они подошли более комплексно», - дал оценку губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Так же Дюмин заявил, что участники из Тульской области, не попавшие в финал, не останутся без внимания регионального руководства. В ближайшее время губернатор встретится этими участниками еще раз, чтобы обсудить с ними дальнейшие перспективы.



В эти дни в Сочи проходит финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В этот этап вышли 300 участников из 54 регионов страны. В так называемых оценочных мероприятиях принимают участие 39 наставников конкурса. Среди них - губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Так, сегодня, выполняя конкурсное задание на тему демографических вызовов России, участники проекта предложили интересные решения по стабилизации численности населения. «Ребята в повестке, они конкретно понимают, что не только деньгами можно этот вопрос решить. Они подошли более комплексно», - дал оценку губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Так же Дюмин заявил, что участники из Тульской области, не попавшие в финал, не останутся без внимания регионального руководства. В ближайшее время губернатор встретится этими участниками еще раз, чтобы обсудить с ними дальнейшие перспективы.





Читать @gtrktula

















