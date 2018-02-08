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08.02.2018 17:33 Венёвский ФОК-долгострой могут доделать за месяц Вести-Тула





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Как сообщил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, «точной даты я вам пока не назову, но поскольку объект находится на особом контроле у губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, стоит задача в течение месяца завершить все работы».



«На сегодняшний день работы идут к завершению. Сделаны все внутренние инженерные сети, наружные сети заканчиваются через две недели. Внутренняя отделка будет закончена в рамках месяца», – уверен генеральный директор фирмы-подрядчика Дмитрий Орлеанский.



С очередной проверкой на уже достраивающийся ФОК в Венёве сегодня приехала делегация от Правительства Тульской области во главе с министром строительства и ЖКХ Тульской области Элеонорой Шевченко. Работы здесь ведутся уже пятый год, в августе 2017-го сменился подрядчик, и срок сдачи комплекса был назначен на февраль. Основной этап строительства здесь уже завершён, однако комплекс на данный момент к приему жителей ещё не готов.Как сообщил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, «точной даты я вам пока не назову, но поскольку объект находится на особом контроле у губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, стоит задача в течение месяца завершить все работы».«На сегодняшний день работы идут к завершению. Сделаны все внутренние инженерные сети, наружные сети заканчиваются через две недели. Внутренняя отделка будет закончена в рамках месяца», – уверен генеральный директор фирмы-подрядчика Дмитрий Орлеанский.





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