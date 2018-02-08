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08.02.2018 17:10 Тульским предпринимателям дадут микрозаймы на покупку кассовой техники Вести-Тула





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В числе результатов - увеличение в два раза количества предприятий в области, чья работа направлена на экспорт; создание молодежного бизнес-инкубатора. А в текущем году будет завершено строительство нового здания бизнес-инкубатора на 200 рабочих мест. Оказываются и финансовые меры поддержки малому и среднему предпринимательству.



Как сообщила Татьяна Лапаева, «во второй половине февраля текущего года мы запускаем новый вид микрозаймов – беззалоговые, под 4% годовых для приобретения контрольно-кассовой техники новых моделей. Связано это с требованием федерального законодательства о введении онлайн-касс, чтобы снизить затраты предпринимателей».



Узловский район стал лучшим по инвестиционной привлекательности в России. Муниципальное образование участвовало в федеральном конкурсе, и заняло первое место в номинации. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции председатель регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева. Она также подвела итоги 2017 года.В числе результатов - увеличение в два раза количества предприятий в области, чья работа направлена на экспорт; создание молодежного бизнес-инкубатора. А в текущем году будет завершено строительство нового здания бизнес-инкубатора на 200 рабочих мест. Оказываются и финансовые меры поддержки малому и среднему предпринимательству.Как сообщила Татьяна Лапаева, «во второй половине февраля текущего года мы запускаем новый вид микрозаймов – беззалоговые, под 4% годовых для приобретения контрольно-кассовой техники новых моделей. Связано это с требованием федерального законодательства о введении онлайн-касс, чтобы снизить затраты предпринимателей».





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