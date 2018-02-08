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08.02.2018 16:36 Тульский проект «Город профессий» получил премию Правительства России Вести-Тула





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Детский комплекс «Научный музей и город профессий» работает в регионе с 2014 года. На первом этапе это был частный музей занимательных наук «Экспериментория» - уникальный проект, объединяющий в себе интерактивный музей наук, город профессий для детей, планетарий, выставочный комплекс, образовательное пространство для курсов, лекций и учебных занятий.



Комплекс пользуется большой популярностью у туристов, так как не имеет аналогов в ЦФО.



Тульскому проекту «Научный музей и город профессий» присуждена премия Правительства России в области туризма. Проект из города оружейников получил высокую оценку экспертной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок.Детский комплекс «Научный музей и город профессий» работает в регионе с 2014 года. На первом этапе это был частный музей занимательных наук «Экспериментория» - уникальный проект, объединяющий в себе интерактивный музей наук, город профессий для детей, планетарий, выставочный комплекс, образовательное пространство для курсов, лекций и учебных занятий.Комплекс пользуется большой популярностью у туристов, так как не имеет аналогов в ЦФО.

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