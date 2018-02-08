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НОВОСТИ | Общество



08.02.2018 16:12 В администрации Тулы обещают строго наказывать за сосульки
Вести-Тула

В администрации Тулы обещают строго наказывать за сосульки

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В администрации Тулы решили усиленно бороться с опасными сосульками. За прошлую неделю сотрудники специальных комиссий провели более 800 проверок и выявили около 250 нарушений. Они касаются как нерасчищенных дворов, так и обледеневших крыш. За второе - куда более опасное для жизни и здоровья прохожих нарушение - наказывать обещают сразу же и строго.

Отвечают за состояние кровель управляющие компании, если речь о жилом доме, и собственники зданий - если недвижимость коммерческая. На приведение кровли в порядок нарушителю даются сутки, и если он не исправляет состояние - налагается штраф. В этом году требования к очистке кровли от наледи были существенно ужесточены.

Как сообщила заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, «ранее было предусмотрено, что очистка кровель от сосулек осуществляется собственниками зданий не чаще, чем один раз в двое суток. Сейчас Правилами благоустройства предусмотрено, что очистка производится ежедневно. С момента выявления незамедлительно нужно провести ограждение опасного участка сигнальной лентой. Эти изменения были внесены в прошлом году в связи со смертельным случаем в Алексине. Мы хотим обезопасить граждан от подобных ситуаций».
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