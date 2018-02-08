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НОВОСТИ | Общество



08.02.2018 13:29 Руководитель Тульской областной филармонии отмечает юбилей
Елена Панова



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Она – первая женщина, для которой этот кабинет стал рабочим. До Елены Рудневой руководили Тульской областной филармонией исключительно мужчины. Харизматичные и сильные. Поэтому для нее с самого начала было важно не уронить высокую планку, заданную признанными мастерами.

Елена Руднева возглавила филармонию шесть лет назад. Вскоре после этого началась работа, беспрецедентная для города. Дому офицеров решили вернуть исторический облик, название, и передать областной филармонии. Для этого пришлось повоевать с частниками: салоны мебели и штор сдавать позиции не собирались. Итог - мирный договор. Теперь колонный зал украшают шторы, сшитые тем самым салоном. Второй масштабный проект – полная реконструкция самого концертного зала.

«Сложилась ситуация, когда не делать нельзя, и сделать нельзя. Не демонтировать балкон нельзя, потому что есть заключение, что он недееспособен. А установить такой же нельзя, потому что изменились пожарные требования – он был деревянный. В эту ночь мне серьезная прядь седых волос добавилась», - рассказывает Елена Руднева.

Только после этого можно было переключиться на творчество. И снова грандиозный проект - создание симфонического оркестра. Это внешне Елена Руднева руководитель требовательный, о ее мягкости и женственности как никто знает муж Сергей. И говорит не словами, а музыкой. «Очень милый, душевный образ и роль сильной женщины, которую приходится играть. Меня в ней привлекла именно душевность, открытость», - рассказывает Сергей Руднев.

У Рудневой уже есть планы на будущий сезон. Все они связаны с филармонией. Сегодня здесь уже продают билеты на следующий год. Раньше такого не было. А количество зрителей по сравнению с предыдущим временем стало вдвое больше.
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