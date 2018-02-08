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|08.02.2018 12:59 Туляки смогут воспользоваться правом голосовать не по месту постоянной прописки
|Виталий Моторин
Актер Тульского театра юного зрителя Денис Казаков уже точно знает что сцена, на которой он будет выступать 18 марта, от его избирательного участка находится далеко. Потому и пришел в МФЦ. «Я всегда хожу голосовать на выборах президента России. В этом году меня не будет в Туле 18 марта, но я хочу проголосовать в другом городе», - говорит Денис Казаков.
Получением открепительного называть услугу за которой обратился Денис не верно. По сути заявитель просто уведомляет избирком о месте своего пребывания. Важно, и об этом напоминают специалисты, сделать это можно лишь единожды. И большего знать пришедшему в общем не обязательно. Выбрать избирательный участок помогут сотрудники.
Как рассказала заместитель директор ГБУ ТО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Тульской области Татьяна Бондаренко, «…гражданину необходимо прийти в МФЦ с паспортом РФ. Вся процедура занимает не более 5 минут».
На руки Денису выдали вот такой талон, с которым он придет на выборы уже по новому адресу. Все Подольск ждет, можно идти и дальше репетировать.
Кроме МФЦ подать заявление на голосование по другому адресу можно через сайт государственных услуг, а также в территориальных и участковых избирательных комиссиях. Сделать это необходимо до 12 марта.
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