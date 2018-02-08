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08.02.2018 12:59 Туляки смогут воспользоваться правом голосовать не по месту постоянной прописки Виталий Моторин





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Получением открепительного называть услугу за которой обратился Денис не верно. По сути заявитель просто уведомляет избирком о месте своего пребывания. Важно, и об этом напоминают специалисты, сделать это можно лишь единожды. И большего знать пришедшему в общем не обязательно. Выбрать избирательный участок помогут сотрудники.



Как рассказала заместитель директор ГБУ ТО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Тульской области Татьяна Бондаренко, «…гражданину необходимо прийти в МФЦ с паспортом РФ. Вся процедура занимает не более 5 минут».



На руки Денису выдали вот такой талон, с которым он придет на выборы уже по новому адресу. Все Подольск ждет, можно идти и дальше репетировать.



Кроме МФЦ подать заявление на голосование по другому адресу можно через сайт государственных услуг, а также в территориальных и участковых избирательных комиссиях. Сделать это необходимо до 12 марта.





Актер Тульского театра юного зрителя Денис Казаков уже точно знает что сцена, на которой он будет выступать 18 марта, от его избирательного участка находится далеко. Потому и пришел в МФЦ. «Я всегда хожу голосовать на выборах президента России. В этом году меня не будет в Туле 18 марта, но я хочу проголосовать в другом городе», - говорит Денис Казаков.Получением открепительного называть услугу за которой обратился Денис не верно. По сути заявитель просто уведомляет избирком о месте своего пребывания. Важно, и об этом напоминают специалисты, сделать это можно лишь единожды. И большего знать пришедшему в общем не обязательно. Выбрать избирательный участок помогут сотрудники.Как рассказала заместитель директор ГБУ ТО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Тульской области Татьяна Бондаренко, «…гражданину необходимо прийти в МФЦ с паспортом РФ. Вся процедура занимает не более 5 минут».На руки Денису выдали вот такой талон, с которым он придет на выборы уже по новому адресу. Все Подольск ждет, можно идти и дальше репетировать.Кроме МФЦ подать заявление на голосование по другому адресу можно через сайт государственных услуг, а также в территориальных и участковых избирательных комиссиях. Сделать это необходимо до 12 марта.











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