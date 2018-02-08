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08.02.2018 17:35 «Ростелеком» запускает сериал из 35 эпизодов Вести-Тула





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Длительность каждой серии – 10 секунд, в течение которых раскрываются интересные подробности отношений между членами семьи, а также рассказывается про услугу, дополнительный сервис или опцию «Ростелекома», которые приходят им на помощь. Например, про «Родительский контроль», «Видеопрокат» и «Управление просмотром», доступные всем пользователям «Интерактивного ТВ». Получился первый преролл-сериал со своим сюжетом, завязкой и кульминацией (прероллы – это короткие рекламные ролики, которые предваряют просмотр видеоконтента в интернете).



«У «Ростелекома» есть множество интересных продуктов, услуг и сервисов – как собственных, так и сделанных совместно с партнёрами. И задача сериала – показать все разнообразие сервисов компании. Сложность была в том, как сделать это одновременно интересным и ненавязчивым образом. Придумать и снять сериал удалось благодаря креативности и смелости команды «Ростелекома», а также нашего агентства BOOTLEG. Помимо этого, мы постарались по максимуму использовать возможности, которые есть сейчас в digital-медиа, в этом нам помогло digital-агентство Dentsu Aegis Network», – отметила директор по маркетингу компании «Ростелеком» Елена Доброхотова.



«Знаю, что в рекламе нет такого слова, но все же мы снимали не совсем рекламу – для нас это был телеспектакль, наполненный коммерческим смыслом. К таким сценариям, состоящим из пяти секунд игрового текста и пяти секунд демо-текста, нужно было найти особый подход. Благодаря команде агентства BOOTLEG, которая очень точно воспринимала видение режиссера и внимательно относилась к производству, и заказчику, который не просто согласился на такой подход, но и сделал максимум со своей стороны для его реализации, нам удалось создать продукт в каком-то совершенно новом жанре. Пусть жанр определит сам зритель, но мы постарались использовать выразительные приемы комедии и триллера, снимая это в формате телеспектакля», – подчеркнул режиссер сериала Дмитрий Грачев.



Каждому пользователю показывается последовательность из 5 серий со своим законченным сюжетным поворотом, который служит затравкой к остальным эпизодам. Посмотрев первые серии, пользователь может продолжить просмотр на отдельном Youtube-канале, посвященном сериалу, или на специальном сайте preroll-drama.rt.ru. Здесь не только доступен весь сериал целиком, но и подробнее рассказывается об услугах и сервисах «Ростелекома», причем сразу можно оставить заявку на их подключение.



«Ростелеком» впервые запускает рекламную кампанию в формате сериала, который будет распространяться в digital-среде.Длительность каждой серии – 10 секунд, в течение которых раскрываются интересные подробности отношений между членами семьи, а также рассказывается про услугу, дополнительный сервис или опцию «Ростелекома», которые приходят им на помощь. Например, про «Родительский контроль», «Видеопрокат» и «Управление просмотром», доступные всем пользователям «Интерактивного ТВ». Получился первый преролл-сериал со своим сюжетом, завязкой и кульминацией (прероллы – это короткие рекламные ролики, которые предваряют просмотр видеоконтента в интернете).«У «Ростелекома» есть множество интересных продуктов, услуг и сервисов – как собственных, так и сделанных совместно с партнёрами. И задача сериала – показать все разнообразие сервисов компании. Сложность была в том, как сделать это одновременно интересным и ненавязчивым образом. Придумать и снять сериал удалось благодаря креативности и смелости команды «Ростелекома», а также нашего агентства BOOTLEG. Помимо этого, мы постарались по максимуму использовать возможности, которые есть сейчас в digital-медиа, в этом нам помогло digital-агентство Dentsu Aegis Network», – отметила директор по маркетингу компании «Ростелеком» Елена Доброхотова.«Знаю, что в рекламе нет такого слова, но все же мы снимали не совсем рекламу – для нас это был телеспектакль, наполненный коммерческим смыслом. К таким сценариям, состоящим из пяти секунд игрового текста и пяти секунд демо-текста, нужно было найти особый подход. Благодаря команде агентства BOOTLEG, которая очень точно воспринимала видение режиссера и внимательно относилась к производству, и заказчику, который не просто согласился на такой подход, но и сделал максимум со своей стороны для его реализации, нам удалось создать продукт в каком-то совершенно новом жанре. Пусть жанр определит сам зритель, но мы постарались использовать выразительные приемы комедии и триллера, снимая это в формате телеспектакля», – подчеркнул режиссер сериала Дмитрий Грачев.Каждому пользователю показывается последовательность из 5 серий со своим законченным сюжетным поворотом, который служит затравкой к остальным эпизодам. Посмотрев первые серии, пользователь может продолжить просмотр на отдельном Youtube-канале, посвященном сериалу, или на специальном сайте preroll-drama.rt.ru. Здесь не только доступен весь сериал целиком, но и подробнее рассказывается об услугах и сервисах «Ростелекома», причем сразу можно оставить заявку на их подключение.

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