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НОВОСТИ | Общество



08.02.2018 12:24 Тула на один день превратится из оружейной столицы России в лыжную
Анастасия Октябрьская



| фото |
Ясная Поляна, Старая Пашня. Это сейчас здесь тихо и пусто. А в субботу 10 февраля 7 тысяч лыжников именно здесь выйдут на старт «Лыжни России». Дистанции: 500 метров, один, три, пять и десять километров. По самым живописным толстовским местам.

«Мы будем проходить вдоль кромки поля, подниматься по Лысой горе, мимо колодца Толстого, мимо знаменитой скамейки и кульминацией будет проезд по яблоневому саду в пятидесяти метрах от дома писателя», - рассказывает участник соревнований Александр Россихин.

Как тут не притормозить, проезжая такую красоту, спросите вы. Но всё-таки гонка есть гонка. А значит главное в ней скорость и хорошо подготовленная трасса. И тут погода сыграла на руку организаторам. Рыхлый снег при плюсовой температуре укатали снегоходами. Снег схватится и получится хорошая подушка. Она важна, чтобы лыжники не проваливались.

Трассу на Лыжню России готовили больше двух недель. Чтобы уже в эти выходные она с достоинством встретила лыжников со всей страны. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Не оставляет без внимания эту лыжную гонку и политическая элита. Поговаривают, что в этом году здесь в Ясной Поляне к лыжникам присоединится министр спорта Павел Колобков. Да и вообще только уже за одно место проведения федерального этапа эту лыжную гонку можно по праву назвать исторической.














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