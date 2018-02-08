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08.02.2018 12:04 Галина Разуваева отметила 90-летие София Гафарова





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В том, что будет учителем, Галина Михайловна не сомневалась. Она из династии педагогов. И когда началась Великая Отечественная война, казалось, мечте не сбыться. Тогда она только закончила 5 класс. До мелочей помнятся дни обороны Тулы. «Так все громыхало. Как будто валятся кирпичи на нас. Думали, что еще чуть-чуть и дом наш развалится совсем. Помню, как по радио сообщили: использовано новое оружие против врага – «Катюша». И нам сказали, что немцы в Тулу не пройдут, - вспоминает Галина Михайловна.



Говорит, в войну учились с особым рвением. Несмотря на промерзшие стены кабинетов, заледеневшие чернильницы. Учебники и тетради были в цене, а чай на переменах - за счастье. И став учителем истории, о годах войны она рассказывала от первого лица. Говорит, голос Левитана до сих пор звучит в голове. Рассказывает Глина Михайловна так увлекательно, что неудивительно, почему ей поручали самых сложных учеников.



Отзывчивости и активности у этой женщины можно и поучиться. В свои 90 лет она продолжает заниматься общественной деятельностью. Галина Михайловна секретарь районного совета ветеранов. Из скромности, именинница молчит о важном своем преимуществе. Это доброта, понимание и внимание к людям. Об этом говорит «Знак ордена доброты» региона.



Поздравление за поздравлением в свой юбилей принимала Галина Михайловна Разуваева. В школе давно уже не работает, а коллеги и ученики помнят. Можно представить, сколько детских судеб прошло за ее 40 лет педагогической деятельности.В том, что будет учителем, Галина Михайловна не сомневалась. Она из династии педагогов. И когда началась Великая Отечественная война, казалось, мечте не сбыться. Тогда она только закончила 5 класс. До мелочей помнятся дни обороны Тулы. «Так все громыхало. Как будто валятся кирпичи на нас. Думали, что еще чуть-чуть и дом наш развалится совсем. Помню, как по радио сообщили: использовано новое оружие против врага – «Катюша». И нам сказали, что немцы в Тулу не пройдут, - вспоминает Галина Михайловна.Говорит, в войну учились с особым рвением. Несмотря на промерзшие стены кабинетов, заледеневшие чернильницы. Учебники и тетради были в цене, а чай на переменах - за счастье. И став учителем истории, о годах войны она рассказывала от первого лица. Говорит, голос Левитана до сих пор звучит в голове. Рассказывает Глина Михайловна так увлекательно, что неудивительно, почему ей поручали самых сложных учеников.Отзывчивости и активности у этой женщины можно и поучиться. В свои 90 лет она продолжает заниматься общественной деятельностью. Галина Михайловна секретарь районного совета ветеранов. Из скромности, именинница молчит о важном своем преимуществе. Это доброта, понимание и внимание к людям. Об этом говорит «Знак ордена доброты» региона.











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