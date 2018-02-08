НОВОСТИ | Общество







08.02.2018 11:00 Туляки проголосуют за благоустройство общественных пространств Татьяна Смирнова





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Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что «…важно привлечь людей. Нужно, чтобы их мнение было учтено при формировании программы «Комфортная городская среда». Они должны проголосовать. Это будет удобно сделать в день выборов 18 марта».



18 марта туляки смогут, в том числе, выбрать для благоустройства наиболее перспективные, на их взгляд, общественные пространства. В очередной раз ознакомиться с программой развития Большой Тулы и, возможно, самим решиться на участие в формировании комфортной городской среды. По словам заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, «…все объекты в рамках программы «Комфортная городская среда принимались с участием жителей».



Правда, формирование комфортной городской среды невозможно и без развитой транспортной инфраструктуры. В часы пик автомобильные заторы буквально парализуют город. О пробках красноречиво говорят онлайн-карты. Цвет тульских дорог – красный. Скорость автомобилей на некоторых участках не больше 1-2 километров в час. Даже пешеходы передвигаются быстрее.



По поручению губернатора Алексея Дюмина, вопросы урегулирования транспортных проблем обсудили на Штабе представители всех структур – от власти до общественных движений. Разные точки зрения важны как никогда. К тому же причины транспортного коллапса давно известны. «Основная проблема радиальной системы, включая Москву, в том, что не хватает колец. В местах примыкания к кольцу запрограммированы пробки. Другая проблема – отсутствие дорог-дублеров. Кроме того, город разделен рекой», - говорит архитектор Андрей Клепанов.



Решение проблем есть – это строительство нового моста из Заречья, расширение Восточного обвода, вместо одной Зареченской автостанции две - на Октябрьской и Оборонной, а еще развитие общественного транспорта. Чтобы туляки пересели из личного авто проезд должен быть комфортным и дешевым (в том числе за счет проездных). А в будущем возможно и ограничение въезда личного автотранспорта в центр города плюс платные парковки с постоянно растущим тарифом. Как будет реализовываться транспортная стратегия, решат сами туляки. В ближайшее время начнется подготовка бланков для голосования.



Февральский штаб по развитию города Тулы стал, пожалуй, одним из самых многочисленных, а вопросы повестки – наиболее актуальными и злободневными. Формирование комфортной городской среды и транспортная стратегия областного центра – темы, касающиеся большинства жителей, без мнения которых решить наболевшие вопросы невозможно.Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что «…важно привлечь людей. Нужно, чтобы их мнение было учтено при формировании программы «Комфортная городская среда». Они должны проголосовать. Это будет удобно сделать в день выборов 18 марта».18 марта туляки смогут, в том числе, выбрать для благоустройства наиболее перспективные, на их взгляд, общественные пространства. В очередной раз ознакомиться с программой развития Большой Тулы и, возможно, самим решиться на участие в формировании комфортной городской среды. По словам заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, «…все объекты в рамках программы «Комфортная городская среда принимались с участием жителей».Правда, формирование комфортной городской среды невозможно и без развитой транспортной инфраструктуры. В часы пик автомобильные заторы буквально парализуют город. О пробках красноречиво говорят онлайн-карты. Цвет тульских дорог – красный. Скорость автомобилей на некоторых участках не больше 1-2 километров в час. Даже пешеходы передвигаются быстрее.По поручению губернатора Алексея Дюмина, вопросы урегулирования транспортных проблем обсудили на Штабе представители всех структур – от власти до общественных движений. Разные точки зрения важны как никогда. К тому же причины транспортного коллапса давно известны. «Основная проблема радиальной системы, включая Москву, в том, что не хватает колец. В местах примыкания к кольцу запрограммированы пробки. Другая проблема – отсутствие дорог-дублеров. Кроме того, город разделен рекой», - говорит архитектор Андрей Клепанов.Решение проблем есть – это строительство нового моста из Заречья, расширение Восточного обвода, вместо одной Зареченской автостанции две - на Октябрьской и Оборонной, а еще развитие общественного транспорта. Чтобы туляки пересели из личного авто проезд должен быть комфортным и дешевым (в том числе за счет проездных). А в будущем возможно и ограничение въезда личного автотранспорта в центр города плюс платные парковки с постоянно растущим тарифом. Как будет реализовываться транспортная стратегия, решат сами туляки. В ближайшее время начнется подготовка бланков для голосования.











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