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07.02.2018 19:28 Писатель Михаил Майоров представил тулякам новые краеведческие книги Вести-Тула





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Издания имеют исследовательскую ценность. Например, в одной из книг впервые опубликовано описание трех тульских городов - Одоева, Крапивны и Ефремова - найденное в Центральном архиве министерства обороны города Подольска.



Как рассказал Михаил Майоров, «книги несут новый материал. Представлены уникальные данные по историю Тульского оружейного завода в книге «Евреи Тулы», в Ливенском словаре много информации о тульских помещиках. В «Тульской старине» публикуются интересные выкладки по истории холодного оружия, по локализации топонимов Куликова поля, по разным деятелям Смутного времени».



В Туле прошла презентация краеведческих книг, вышедших под редакцией писателя, краеведа Михаила Майорова. Среди них - тульские биографический и историко-топонимический словари, историко-краеведческий альманах «Тульская старина», а также книга «Евреи Тулы XIX-XXвеков».Издания имеют исследовательскую ценность. Например, в одной из книг впервые опубликовано описание трех тульских городов - Одоева, Крапивны и Ефремова - найденное в Центральном архиве министерства обороны города Подольска.Как рассказал Михаил Майоров, «книги несут новый материал. Представлены уникальные данные по историю Тульского оружейного завода в книге «Евреи Тулы», в Ливенском словаре много информации о тульских помещиках. В «Тульской старине» публикуются интересные выкладки по истории холодного оружия, по локализации топонимов Куликова поля, по разным деятелям Смутного времени».





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