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НОВОСТИ | Общество



07.02.2018 18:45 Центр общественного контроля ЖКХ помог более чем 10000 туляков
Вести-Тула

Центр общественного контроля ЖКХ помог более чем 10000 тулякам

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Итоги работы регионального Центра общественного контроля ЖКХ за 2017 год подвели сегодня в Туле. Три года назад он был создан с целью объединения усилий общественных организаций и специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства для помощи гражданам в решении насущных проблем.

За минувший год Центром проведена значительная работа по правовой поддержке граждан, организована системная работа по решению проблемных вопросов жителей Тульской области. Особое внимание уделялось образовательным мероприятиям для населения по основам жилищного законодательства, управления жилым фондом, оказания жилищно-коммунальных услуг и контроля за исполнением обязательств субъектов отрасли ЖКХ.

Как рассказала руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Тульской области Анастасия Дементьева, «за три года нашей совместной работы нам удалось, во-первых, оказать консультации и помочь более 10000 жителям в решении проблемных вопросов ЖКХ. Во-вторых, в более 500 домов, в которых проходит капитальный ремонт, мы провели мониторинг, пообщались с жителями, посмотрели качество работ. Наши активисты участвовали в мониторинге реализации программы по переселению из аварийного фонда. Мы обследовали более 50 аварийных домов вместе с переселенцами».
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