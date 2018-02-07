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07.02.2018 18:20 Мусор из Белёва будут вывозить в Суворов Вести-Тула





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В ходе проверки выяснилось, что муниципальное предприятие «Белёвское коммунальное хозяйство» при складировании мусора на городской свалке не соблюдало множество необходимых требований, среди которых - контроль за составом поступающих отходов и их учёт. В настоящее время принято решение о вывозе твердых отходов из Белёва на полигон города Суворова.



«Создаёт угрозу жизни и здоровью людей» - с такой формулировкой специалистов согласился районный суд города Белёва, который приостановил деятельность местного полигона твердых бытовых отходов на 30 дней.В ходе проверки выяснилось, что муниципальное предприятие «Белёвское коммунальное хозяйство» при складировании мусора на городской свалке не соблюдало множество необходимых требований, среди которых - контроль за составом поступающих отходов и их учёт. В настоящее время принято решение о вывозе твердых отходов из Белёва на полигон города Суворова.

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