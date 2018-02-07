НОВОСТИ | Общество







07.02.2018 16:38 В МФЦ Тульской области отмечен рост числа заявлений от желающих голосовать не по месту прописки Вести-Тула





| фото |



Как рассказала заместитель директора ГБУ ТО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Тульской области Татьяна Бондаренко, «гражданину необходимо прийти в МФЦ всего лишь с одним документом - с паспортом Российской Федерации. По времени процедура занимает не более пяти минут. На сегодняшний день количество этих заявлений превышает 550, в том числе 10 процентов - с поиском избирательного участка за пределами Тульской области».



Около полутысячи туляков 18 марта будут голосовать за президента не по месту своей прописки. В МФЦ региона отмечают рост числа заявлений, в которых изложена именно эта просьба. Первое такое было обращение было подано в Одоевском районе, через полтора часа после того как начала оказываться эта услуга. Такую ее популярность в Центре объясняют тем, что получить услугу очень просто.Как рассказала заместитель директора ГБУ ТО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Тульской области Татьяна Бондаренко, «гражданину необходимо прийти в МФЦ всего лишь с одним документом - с паспортом Российской Федерации. По времени процедура занимает не более пяти минут. На сегодняшний день количество этих заявлений превышает 550, в том числе 10 процентов - с поиском избирательного участка за пределами Тульской области».





Читать @gtrktula

















