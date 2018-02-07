НОВОСТИ | Общество







07.02.2018 16:26 Куда тулякам пожаловаться на сосульки и снег? Алексей Ерёмин





| фото |



«Спецавтохозяйство» вывезло с улиц города более 56 тысяч кубометров снега за два месяца. Предприятие ежедневно в круглосуточном режиме производит уборку муниципальных территорий. При этом цикл уборки в зимнее время непрерывный во избежание образования наледи.



Звонки от туляков принимают операторы единого кол-центра предприятия по телефону 50-22-71. Также диспетчерами ежедневно проводится обзвон начальников отделов и старост поселений Ленинского района. Каждая заявка держится на контроле, действует обратная связь с заявителем.



Напомним, что звонки туляков по вопросам уборки снега принимает также Единая дежурно-диспетчерская служба. Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам ЕДДС: 1391, 47-20-34. Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.



Более 60 требований выдано тульским управляющим компаниям о необходимости уборки сосулек. Таковы промежуточные итоги работы Управления по административно-техническому надзору за первые два рабочих дня текущей недели. В соответствии с Правилами благоустройства уборка крыш от наледи должна производиться ежедневно.«Спецавтохозяйство» вывезло с улиц города более 56 тысяч кубометров снега за два месяца. Предприятие ежедневно в круглосуточном режиме производит уборку муниципальных территорий. При этом цикл уборки в зимнее время непрерывный во избежание образования наледи.Звонки от туляков принимают операторы единого кол-центра предприятия по телефону 50-22-71. Также диспетчерами ежедневно проводится обзвон начальников отделов и старост поселений Ленинского района. Каждая заявка держится на контроле, действует обратная связь с заявителем.Напомним, что звонки туляков по вопросам уборки снега принимает также Единая дежурно-диспетчерская служба. Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам ЕДДС: 1391, 47-20-34. Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.







Читать @gtrktula

















